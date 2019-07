These are all of the Whirlpool tumble dryers that could pose a fire risk

Whirlpool has released a list of 627 fire-risk models (Photo: Getty Images)

Four years after Whirlpool admitted as many as 800,000 faulty tumble dryers were sold in the UK, the company has released a full list of all the fire-risk models.

The comprehensive list names 627 models in total, with just over 300 of those being appliances sold outside of the UK, according to Which?.

The full list of affected models

ADE70C(FR)ADE70CX(FR)ADE790CXFRALE600VX(FR)ALE60V(FR)ALE60VX(FR)ALE700CXFRALE70C(FR)ALE70CX(FR)ALE790CXFRAQC8BF7T1(AUS)AQC8BF7T1/(FR)AQC9BF5SAQC9BF5SZ1UKAQC9BF5TAQC9BF5T/Z(IT)AQC9BF5T/Z1(FR)AQC9BF7E1UKAQC9BF7I1UKAQC9BF7S1(EX)AQC9BF7S1UKAQC9BF7T1(AG)AQC9BF7T1(EX)AQC9BF7TEUAQC9CF7T1(EX)60AQCF841HTAQCF851BUAUSAQCF851BUEUAQCF851BUFRAQCF851BUITAQCF852BI(EU)AQCF852BIUKAQCF852BU(SK)AQCF852BUAGAQCF852BUEUAQCF852BUEXAQCF852BUUKAQCF951BS(FR)AQCF951BU(FR)AQCF951BU(IT)AQCF951BUEUAQCF952BIUKAQCF952BSUKAQCF952BUEUAQCF952BUUKAS600VEXAS600VEX60AS600VKWAS600VXAGAS600VXAUSAS600VXFRAS60V(EX)AS60V(EX)60HzAS60V(EX)PAIAS60V(SK)AS60VAGAS60VX(AUS)AS65VXS(NA)60HZAS66VX(NA)60HZAS700CEXAS700CX(FR)AS700VEXAS700VEX60HZAS700VXAGAS70C(EX)AS70CSKAS70CX(EX)AS800C(EX)ASD70C(EX)ASD70CX(EX)ASD79C(EX)ASD79CSKASD800C(EX)ASL600VEXASL60V(EX)ASL60VX(EX)ASL65VXS(NA)60HZASL700CXAGASL700CXAUSASL700VEXASL70C(AUS)ASL70C(EX)ASL70C(SK)ASL70CX(AUS)ASL70CX(EX) ZASL75CXS(NA)60HZASL800CX(AG)CDN7000BP(UK)CTD00GCTD00SCTD00TCTD40PCTD40SCTD40TCTD80PCTD80SCTD80TCTD85ACTD90XPDELY8000DELY9000ECF87BPUKEDCE85BTM(UK)EDCEG45BH(EU)EDCEHG45B(FR)FETC70BP(UK)FETC70CP(UK)FETV60CP(UK)FTCD87B6H(EU)FTCD87B6K(EU)FTCD97B6H(EU)FTCD97B6HY(EU)FTCF87B6H(EU)FTCF87B6HY(EU)FTCF87B6HY1EUFTCF87B6PY1(EU)FTCF87BGG(UK)FTCF97B6HY(EU)FTCL871GP(UK)FTCL87B6P(TK)FTVF85CP(SK)FTVFET75BGPUKFTVFG65BGG(UK)FTVFNW85CGG(UK)FTVFNW85CGP(UK)FTVFXT75BGP(UK)IDC73EUIDC75(GCC)IDC75(SK)IDC75B(EU)IDC75B(FR)IDC75B(UK)IDC75EUIDC75FRIDC75SFRIDC75SUKIDC75UKIDC85(EX)IDC85(GCC)IDC85BEUIDC85KUKIDC85S(EX)IDC85S(GCC)IDC85SUKIDC85WIDC8T3B(UK)IDC8T3BK(UK)IDC8T3BS(UK)IDCA735B(FR)IDCA735BEUIDCA735BH(UK)IDCA735BITIDCA735DEIDCA735ECOEUIDCA735EUIDCA735FRIDCA735ITIDCA735SEUIDCA735UKIDCA745BECO(IT)IDCA745BH(IT)IDCA7H35BTMUKIDCA8350BECOUKIDCA8350BHUKIDCA8350SUKIDCA8350UKIDCA835B(AUS)IDCA835B(IT)IDCA835B(SK)IDCA835BDEIDCA835BEUIDCA835BFRIDCA835BHDEIDCA835BSFRIDCA835EUIDCA835SUKIDCA835UKIDCAG35(FR)IDCAG35B(EU)IDCAG35BECO(EUIDCAG35BFRIDCAG35BS(EU)IDCAG35BS(FR)IDCAG35ECO(EU)IDCAG35ECO(ZA)IDCAG35EUIDCAG35S(EU)IDCAG35SECO(EUIDCAG45BITIDCAG55BECO(IT)IDCAG55BH(IT)IDCAHG35B(FR)IDCE745(EU)IDCE745(FR)IDCE7H35BTMUKIDCE8450BHUKIDCE8450BKHUKIDCE8450BKUKIDCE8450BSHUKIDCE8450BSUKIDCE8450BUKIDCE845B(EU)IDCE845B(FR)IDCE845B(IT)IDCE845B(SK)IDCE845BSFRIDCE845KUKIDCE845SUKIDCE845UKIDCE85BTM(UK)IDCEG45B(FR)IDCEG45BEUIDCEG45BH(EU)IDCEG45XBH(EU)IDCEG45XBHPS(NL)IDCEHG45B(FR)IDCL75BH(EU)IDCL75BH(FR)IDCL75BH(IT)IDCL75BHR(FR)IDCL75BHR(UK)IDCL85BH(UK)IDCL85BHK(UK)IDCL85BHS(UK)IDCL85BTMR(UK)IDCLG5BH(EU)IDCLG5BHITIDCLG5BHR(DE)IDV65(AUS)IDV65(FR)IDV65EUIDV65SUKIDV65UKIDV75(AG)IDV75(SK)IDV75BK(UK)IDV75EUIDV75EX60HZIDV75FRIDV75KWIDV75S(EU)IDV75SEX60HZIDV75SUKIDV75UKIDV75ZAIDV79(IL)IDVA735EUIDVA735FRIDVA735S(FR)IDVA735SKIDVA735SUKIDVA735UKIDVA735X(AUS)IDVA835(EU)IDVL75B(EU)IDVL75B(FR)IDVL75BR(UK)IDVL75BR.9UKIDVL75BRK(UK)IDVL75BRK.9UKIDVL75BRS(UK)IDVL75BRS.9UKIDVL85(EU)IDVL85SDIDVL86SD(UK)IS60V(AG)IS60V(EX)IS60V(EX)60HzIS60V(EX)PAIIS60V(FR) ZIS60V(SK)IS60VAUSAIS60VSUKIS60VU(UK)IS61C(FR)IS61CEXIS61CSKIS7021CEUIS70CEXIS70CFRIS70CSKIS70CSUKIS70CUKISA60VFRISA60VUKISL60(NL)ISL60V(EX)ISL60V(SK)ISL60VUISL65C(EX)ISL66CX(EX)ISL69C(EU)ISL69CFRISL70C(EX)ISL70C(NL)ISL70C(SK)ISL70C(UK)ISL70CS(EX)ISL70CSW(SK)ISL70CX(DE)ISL73CITISL79CEXISL79CITISL79CNLISL79CS(EX)ISL79CSKISV60M2LCDB(HT)SLC71SLC83SLE62STC407B(UK)STC407BB(UK)STC407W(UK)STC407WB(UK)STCL407B(UK)STCL407BB(UK)STCL407W(UK)STCL407WB(UK)STCL408B(UK)STCL408BB(UK)STCL408W(UK)STCL408WB(UK)STV407B(UK)STV407W(UK)STV408BSTV408WSTVL407B(UK)STVL407W(UK)SUTCD97B6GM(UK)SUTCD97B6KM(UK)SUTCD97B6PM(UK)TAK7A2CTAK8A2CTCAL83C6GZUKTCAL83C6PZUKTCAL83CGZUKTCAL83CPZUKTCAL93BGZUKTCAL93BP/Z(UK)TCAM80CGZUKTCAM80CPZUKTCAM90C6G/Z(UK)TCAM90C6PZUKTCD751EUHATCD77B6H(EU)TCD83B6HZEUTCD83B6K/Z(EU)TCD83B6P/Z(SK)TCD851BEUTCD851BSKTCD851XBFRTCD851XBITHATCD851XBKEUTCD87B6K(EU)TCD93B6H/Z(EU)TCD93B6H/Z(IT)TCD93B6H/Z1(EU)TCD970ATCD970GTCD970KUKTCD970PTCD975PTCD97B6HEUTCD97B6HYNEUTCD97B6PA(SK)TCD980ATCD980GUKTCD980KUKTCD980PUKTCD985BPXTCDET77BEP(UK)TCDET87BEP(UK)TCDG51BEUTCDG51BSKTCDG51EUTCDG51XBFRTCDG51XBITTCDG51XBK(EU)TCDNW85BEG(UK)TCDNW85BEP(UK)TCDXT77BEP(UK)TCEL87B6AUKTCEL87B6PUKtcel87bgukTCEM80C6GUKTCEM80C6PUKTCF77BP(EU)TCF87B6H1(AUS)TCF87B6H1(FR)TCF87B6HEUTCF87B6HM1(IT)TCF87B6HYNEUTCF87B6PY1(EU)TCF87B6S1(FR)TCF97B6H1(EX)TCF97B6H1(IL)TCF97B6HY(EU)TCF97B6S1(EX)TCF97B6XX1(EX)TCF97B6XX1(EX)60TCF97B6XX1(EX)GMTCF97C6H1(AG)TCFG87B6H(UK)TCFG87C6GUKTCFG87C6KUKTCFG87C6PUKTCFM70C6GUKTCFM70C6PUKTCFM80CGG(UK)TCFM80CGK(UK)TCFM80CGP(UK)TCFM90C6PUKTCFS73BGG(UK)TCFS73BGG.9(UK)TCFS73BGK(UK)TCFS73BGP(UK)TCFS73BGP.9(UK)TCFS835BGK.9UKTCFS835BGKUKTCFS835BGP(UK)TCFS83BGG(UK)TCFS83BGG.9(UK)TCFS83BGK(UK)TCFS83BGK.9(UK)TCFS83BGP(UK)TCFS83BGP.9(UK)TCFS93BGG(UK)TCFS93BGP(UK)TCFS93BGP.9(UK)TCFSM87B6GY(UKTCFSM87B6PY(UKTCHL73BRG(UK)TCHL73BRP(UK)TCHL73CRG(UK)TCHL73CRPUKTCHL780BP(UK)TCHL83BRG(UK)TCHL83BRP(UK)TCHL83CRG(UK)TCHL83CRP(UK)TCHL870BP.9(UK)TCL731BIT/HATCL731EUHATCL731SKTCL731XBITHATCL731XFRTCL73B6PZITTCL73BP/Z(IT)TCL73XNATCL73XS(NA)TCL770GTCL770PTCL780GUKTCL780PUKTCL785BG(UK)TCL785BP(UK)TCL831BEUTCL831BTKTCL831XBFRTCL83B6H/Z(EU)TCL83B6P/Z(EU)TCL83B6P/Z(TK)TCL83BP/Z(EU)TCL83BP/Z1(FR)TCL87B6H(EU)TCL87B6P(EU)TCL87B6P(TK)TCL87BP(EU)TCL93B6H/Z1(FR)TCLG31B(EU)TCLG31EUTCLG31XB(EU)TCLG31XB(IT)TCLG31XBFRTCLG31XFRTCLG41XB(IT)TCLY97B6H(FR)TCM570GTCM570PUKTCM580BP(EU)TCM580BP(UK)TCM580GUKTCM580PUKTCM585BGUKTCM585BPUKTCM711(SK)TCM711EUHATCM711X(FR)TCM80C6P/Z(EX)TCM80C6P/Z(EX)GMTCM80C6P/Z(GS)TCM80C6PZEXTCM80CP/Z(EU)TCR2TCS3TCS73BGP(EU)TCS83BGH(FR)TCS83BGH.9(FR)TCS83BP(FR)TCS93BGH(FR)TCS93BGH.9(FR)TCS93BP(FR)TCUD93B6HZUKTCUD93BGTCUD93BKTCUD93BPTCUD97B6GMUKTCUD97B6HMUKTCUD97B6KMUKTCUD97B6PMUKTCYL87CG(UK)TCYL87CP(UK)TCYM750C6PUKTCYM750C6SUKTDC7ATDV62RTTK7A1ETTK8BETVAL73C6GZUKTVAL73C6PZUKTVAL73CGZUKTVAL73CPZUKTVAM70CGZUKTVAM70CPZUKTVEL75B6AUKTVEL75C6GUKTVEL75C6PUKTVEM70C6GUKTVEM70C6PUKTVF63XNATVF63XS(NA)TVF651EUHATVF651SKTVF651XFRTVF751(EU)TVF751SKTVF751X(FR)TVF75C6H1(AUS)TVF760ATVF760GTVF760KUKTVF760PTVF770AUKTVF770GUKTVF770KUKTVF770PUKTVF851(EU)TVF85C6H(EX)TVF85C6H(EX)60TVF85C6H(EX)60HZTVF85C6H(IL)TVF85C6S(KW)TVF85CPSKTVFET75B6A(UK)TVFET75B6P(UK)TVFG65B6GUKTVFG65B6PUKTVFG65C6GUKTVFG65C6PUKTVFG85C6GUKTVFG85C6KUKTVFG85C6PUKTVFM60B6G(UK)TVFM60B6PUKTVFM60C6GUKTVFM60C6PUKTVFM70BGG(UK)TVFM70BGP(UK)TVFM80C6P(UK)TVFM80CGGTVFM80CGK(UK)TVFM80CGP(UK)TVFNW85CEG(UK)TVFNW85CEP(UK)TVFS73BGG(UK)TVFS73BGG.9UKTVFS73BGK(UK)TVFS73BGP(UK)TVFS73BGP.9UKTVFS83CGG(UK)TVFS83CGG.9UKTVFS83CGP(UK)TVFS83CGP.9UKTVFXT75BGP(UK)TVHM80CG(UK)TVHM80CP(UK)TVL75C6P1(AUS)TVM560GTVM562GTVM562PTVM570GUKTVM570PUKTVM572GUKTVM572PUKTVM611SKTVM631(EX)115/60HZTVM631EUHATVM631X(FR)TVM63X(NA)TVM63XNATVM70C6H1(AG)TVM70C6P(EX)60HZTVM70C6P/Z(EX)TVM70CP(EX)TVM70CP/Z(SK)TVR2RTVS3RTVU1RTVYL655C6GUKTVYL655C6PUKTVYM650C6PUKVTD00PRVTD00SVTD00TRVTD20PRVTD20SVTD20TRVTD6000PUKVTD60PRVTD60SVTD60TRVTD65ARWT5011VWT6011WTD850BWEUWTD950BBKEU

Which models are at risk?

Whirlpool is currently in the process of replacing or repairing 4.3 million faulty appliances, but has been told by it will be forced by the government to recall all of the machines that could still be at risk.

The high risk models include those from bands including Hotpoint, Creda, Indesit, Proline and Swan, and consist of vented and condenser tumble dryers made between April 2004 and October 2015.

Hotpoint initially estimated that there are between 300,000 and 500,000 of the dangerous machines left in homes across the UK, but now put the figure closer to 800,000.

The admission follows a government order to recall the products before the company faces legal action.

Although Whirlpool have now published a full list of faulty dryers, the list just includes model numbers, but doesn't name any of the affected tumble dryer brands.

To determine whether your tumble dryer is one of the models at risk, you need to type your its model number into a checker on the Whirlpool website.

Alternatively, you can call Whirlpool on 0800 151 0905 to find out if it needs a modification to repair it and arrange for it to be fixed or replaced.